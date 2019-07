Héctor Herrera: «João Félix é jovem mas muito inteligente em campo»

Herrera despede-se do FC Porto com vídeo emotivo Herrera despede-se do FC Porto com vídeo emotivo

Héctor Herrera foi esta sexta-feira apresentado no Wanda Metropolitano, admitindo estar muito feliz pela transferência para no Atlético Madrid. Estou muito feliz por estar aqui . É bom conhecer as intalações, os colegas de equipa e toda a gente nesta grande instituição. Espero ficar vários anos", começou por dizer o ex-FC Porto.Questionado pelos jornalistas sobre João Félix, que foi seu rival na Liga NOS, Herrera teceu-lhe rasgados elogios."Tive a oportunidade de jogar contra ele e é um excelente jogador. É jovem, mas muito inteligente em campo, com enorme qualidade. Éramos rivais e agora somos companheiros. Farei tudo que estiver ao meu alcance para que se sinta cómodo e feliz", declarou.