Hernâni: «Não correu bem no FC Porto por minha culpa e por outros fatores»

Chegado em 2015 ao FC Porto, Hernâni somou apenas 29 partidas pelo emblema azul e branco. Em entrevista ao jornal espanhol 'Marca', o extremo cabo-verdiano, que neste mercado de transferências assinou pelo Levante, após ter visto o seu contrato expirado, explicou o motivo pelo qual não singrou pelos dragões."O FC Porto é um grande clube, mas as minhas melhores temporadas foram quando saí de lá [emprestado ao Olympiakos e Vitória de Guimarães]. Quando voltava, as coisas não corriam bem, não só por minha culpa, mas devido a outros fatores também. Não fui feliz lá, mas agora estou aqui", assegurou.Depois da experiência na Grécia, ao serviço do Olympiacos, em 2015/16, Hernâni sente-se "preparado" para desfrutar da mudança para o futebol espanhol. "Estou muito contente. [A La Liga] é um campeonato do qual eu gosto muito e poder jogar aqui é fantástico", concluiu.