Herrera e Felipe já treinaram no Atlético Madrid

O central brasileiro Felipe e o médio mexicano Herrera, ambos ex-jogadores do FC Porto, cumpriram esta sexta-feira o primeiro treino pelo Atlético Madrid, na cidade desportiva de Majadahonda.Na segunda sessão de trabalho da temporada 2019/20, os dois jogadores já estiveram às ordens do treinador argentino Diego Pablo Simeone.Felipe foi apresentado na quinta-feira como novo jogador dos colchoneros, enquanto Herrera tem a cerimónia marcada para a tarde de hoje, no Wanda Metropolitano.Ao contrário dos ex-portistas, o jovem ex-benfiquista João Félix, que custou aos madrilenos 126 milhões de euros, ainda não integrou os trabalhos de pré-temporada do Atlético, nem foi apresentado, o que poderá acontecer na segunda-feira.Além de Felipe, Herrera e João Félix, o Atlético Madrid também já assegurou para a época 2019/2000 o médio Marcos Llorente, proveniente do Real Madrid.Em sentido contrário, abandonaram o clube, entre outros, o central Diego Godín, que vai atuar nos italianos do Inter Milão, e o avançado Antoine Griezmann, provável reforço do Barcelona.