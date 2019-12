Herrera: «Sérgio Conceição é muito parecido com Simeone»

Em entrevista à cadeia televisiva mexicana TUDN, numa conversa dirigida por Iván Zamorano, Héctor Herrera traçou uma comparação entre aquilo que vivia no FC Porto e o que encontra atualmente no At. Madrid, desde a forma de jogar até mesmo ao estilo dos treinadores que encontrou em ambas as equipas."A verdade é que o treinador que tinha no FC Porto [Sérgio Conceição] é muito parecido com o Cholo [Simeone] na sua forma de jogar. O que mais me pedia era dar ordem e também no plano defensivo, pois nesse aspeto é muito forte e organizado. Essa é a parte que mais me exigem e, bem, creio que era essa uma das questões que fez com que inicialmente não fosse tão utilizado como agora", declarou o médio, que foi titular nos últimos cinco jogos pelos colchoneros."O FC Porto é uma equipa habituada a ganhar, a ser sempre figura, e quando cheguei ao Atlético Madrid percebi que é a mesma coisa. É uma equipa com o hábito de ganhar, que quer sempre triunfar, joga para tal. Vês isso quando estás em campo e notas que todos os adversários te querem bater e isso mostra a equipa grande que és. A exigência é algo que devemos impôr sempre, de forma a estar preparado e competitivamente fortes", concluiu.