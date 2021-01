Huesca é a quarta equipa da La Liga a 'cair' na 2ª eliminatória da Taça do Rei

O Huesca tornou-se esta quinta-feira na quarta equipa da La Liga a ser eliminada na segunda eliminatória da Taça do Rei, após ser derrotada em casa do Alcoyano, equipa da II Divisão B, por 2-1.

A equipa do terceiro escalão abriu o marcador aos 16 minutos, pelo avançado marroquino Mourad El Ghezouani, mas o Huesca logrou empatar à passagem do minuto 38, pelo médio Jaime Seoane, mas não conseguiu evitar a derrota nos minutos finais, aos 85', graças a um golo do médio da equipa local, Jorge Molto.

De referir que o técnico do Huesca, Michel, manteve quatro jogadores do onze que escolheu na receção ao Barcelona, na 17ª jornada da La Liga, mas mesmo assim não foi suficiente para evitar a eliminação 'aos pés' de uma equipa que segue em quarto lugar do Grupo 3 da II Divisão B, com 12 pontos ao fim de oito jornadas.

Pela equipa do Huesca alinhou o português Luisinho, de 35 anos, que defendeu as cores do Deportivo da Corunha durante cinco épocas e que está na sua terceira temporada na equipa andaluz.

Em outro jogo da segunda eliminatória, o Eibar sentiu enormes dificuldades para ultrapassar outra equipa da II Divisão B, o Las Rozas, que 'vendeu tão cara' a derrota que forçou o primodivisionário a um prolongamento, depois do empate a três golos que se registava no final do tempo regulamentar.

A equipa do Eibar, cujo treinador rodou toda a equipa face à receção ao Granada (2-0), na última (17ª) jornada do campeonato, esteve a ganhar por 3-0, mas permitiu uma recuperação sensacional ao Las Rosas, que marcou três golos no espaço de seis minutos, aos 73, 76 e 79 minutos. Foi preciso o técnico José Mendilibar lançar em campo dois titulares, Bryan Gil e Sérgio Einrich, dupla que 'fabricou' o quarto golo aos 108, de autoria do segundo, para assegurar uma vaga na terceira eliminatória da prova.

Pela equipa do Eibar foi titular o lateral esquerdo português Kevin Rodrigues, mas o seu compatriota Paulo Oliveira foi poupado, enquanto Rafa, também ele titular nesse jogo, ficou no 'banco', tendo sido lançado em campo aos 74 minutos.

De assinalar que o Huesca se junta assim às três equipas da I Liga que 'caíram aos pés' de equipas da II Divisão B nesta eliminatória da Taça do Rei, entre elas o atual líder do escalão maior, o Atlético Madrid, de João Félix, eliminado na quarta-feira pelo modesto Cornella, atual sétimo classificado do grupo 3 da II Divisão B, que derrotou os 'colchoneros' por 1-0.

As outras duas foram o Getafe e o Celta de Vigo, eliminadas por Córdoba e Ibiza, que as receberam e derrotaram por 1-0 e 5-2, respetivamente, na terça-feira.