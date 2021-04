Huesca vence em casa do Levante e deixa último lugar da Liga espanhola

O Huesca deslocou-se esta sexta-feira ao campo do Levante e venceu por 2-0, na abertura da 29.ª jornada da Liga espanhola, e deixou o último lugar da competição.

Um bis de Rafa Mir, aos 15 e 54 minutos, o último um chapéu ao guarda-redes para chegar aos 10 golos em La Liga, decidiram a contenda para os forasteiros, que puseram fim a uma série de quatro jogos seguidos sem vencer.

A quarta vitória no campeonato eleva a equipa orientada por Pacheta ao 18.º e antepenúltimo lugar, com 24 pontos, mas ainda abaixo da 'linha de água', provisoriamente a um ponto dos lugares de manutenção.

A lanterna-vermelha fica provisoriamente nas mãos do Alavés, enquanto o Levante, que alinhou com o português Ruben Vezo na defesa e averbou a 10.ª derrota, segue no 10.º lugar, com 35 pontos, podendo ser ultrapassado por Celta e Valência.

A Liga espanhola tem o Atlético de Madrid como líder, que visita o quarto classificado Sevilha no domingo, um dia antes do FC Barcelona, segundo, defrontar o Valladolid.