Iñaki Williams faz história por não jogar: avançado do Ath. Bilbao cumpriu 251 jogos seguidos

Iñaki Williams faz história... por não jogar. O avançado do Athletic Bilbao vai falhar o encontro dos Balaídos, contra o Celta de Carlos Carvalhal e dá por terminada uma sequência incrível de jogos consecutivos na liga espanhola: 251. É um recorde que lhe pertence na prova.O dianteiro internacional ganês, de 28 anos, queixou de um problema do joelho e não irá participar no 252º encontro consecutivo em La Liga.Não falhava qualquer jogo desde 26 de abril de 2016, ou seja, não perdeu uma única partida nas últimas seis temporadas e meia. Em 2022/23, contava presenças em todas as 18 partidas disputadas.