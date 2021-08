Iker Casillas ajuda a combater incêndio em Espanha

Iker Casillas, ex-guarda redes do FC Porto e do Real Madrid, ajudou no combate ao incêndio que deflagrou em Navalacruz, a sua terra natal. O guardião não foi indiferente à luta dos seus conterrâneos e tentou auxiliá-los de diferentes formas.





Através das suas redes sociais, o internacional espanhol deu actualizações sobre o avanço das chamas e sobre os esforços para as parar e também enviou várias mensagens de ânimo.Contudo, o próprio guarda-redes colaborou com bombeiros e membros da Unidade Militar de Emergências na luta contra um dos maiores incêndios do ano. No seu Instagram, Casillas colocou várias fotos e diferentes textos onde se podia ler: "Com dureza no combate às chamas! Sem medo de ajudar e colaborar com toda a gente! Enormes aqueles que mais sabem e que guiaram aqueles que não tinham nem ideia de como pegar numa enxada! É por estas coisas que nos orgulhamos de nos conhecerem!""Apesar de parecer humilde, digo que teríamos preferido ficar em segundo plano. E que isto nunca tivesse acontecido. Obrigada pelo esforço. A todos! Mesmo que tenha sido apenas para trazer água, embrulhar os sanduíches ou afastar rama seca. Vocês são gente muito boa, amigos da Navalacruz. Amigos? Família! Isto será lembrado como tantas outras histórias. E esta em particular, eu gostava de não contar. Boa noite a todos. Inclusivé aos serviços que lutam constantemente contra incêndios. Fim do dia. Descanso", finalizou o ex-jogador.O incêndio florestal na zona de Ávila já devastou mais de 15 mil hectares, tendo sido necessário proceder à evacuação de inúmeras localidades.