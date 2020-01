Imprensa espanhola arrasa Atlético Madrid e elogia João Félix: «Um oásis no deserto»

A imprensa espanhola arrasa este domingo a atuação do Atlético Madrid diante do Legánes, um jogo em que os colchoneros não foram além de um empate sem golos. A 'Marca' fala num "Altlético que não dá para mais"; o 'As' refere um "Atlético que entrou em coma"; o 'Mundo Deportivo' escreve que se confirma que os colchoneros entraram "em depressão" e o 'Sport' fala numa equipa "deprimida" que ficou "atolada" diante do Leganés. A exibição de João Félix mereceu, no entanto, elogios, pois o português foi um dos poucos jogadores da formação de Diego Simeone a remar contra a maré.





"Com o panorama que teve em seu redor (mais parecido com nada), João Félix teve bastante mérito. Quis sempre ter a bola e tentou encontrar espaço para fazer assistências para golo. Numa ocasião conseguiu, mas não encontrou quem rematasse. Outra vez muito só, outra vez menos culpado", pode ler-se na 'Marca'."Mal pisou o relvado João Félix fez um passe que o Correa desperdiçou, colocou-se no caminho. Ele não marcou mas fez passes. Muitos passes. Só que ninguém foi capaz de tirar partido da sua visão de jogo privilegiada entre as linhas. E assim é complicado. O João Félix foi um oásis no deserto. Ele continuou a dominar o Leganés enquanto o Atlético se mantinha na autoestrada em dia de chuva preso no trânsito", escreve o 'As'."Não foi o dia de ver João Félix desabrochar. O português é 'amarrado' pelos rivais, quando o próprio estilo da equipa não o favorece. Ele é um jogador que precisa de espaços para atacar. Assim que o jogo começou ele mostrou isso mesmo, com uma arrancada a mostrar potência e talento, entre três rivais, até que Awaziem lhe deu uma patada por trás merecedora de um cartão", refere, por sua vez, o 'Mundo Deportivo'.Já o 'Sport' explica que "João Félix teve pouco protagonismo". "Mas deu um passo em frente e começou a ser mais presente nos ataques. Mas de nada serviu o ataque final nem protestar os penáltis que o VAR não validou."