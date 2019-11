Imprensa espanhola avança novos motivos para o divórcio entre Luis Enrique e Robert Moreno

Robert Moreno deu quinta-feira, em conferência de imprensa, a sua versão dos factos e mostrou-se surpreendido por Luis Enrique o ter dispensado da sua equipa técnica da seleção espanhola. Já esta sexta-feira a imprensa espanhola avança outros pormenores sobre este desentendimento que acabou com uma amizade de longos anos.A TVE avança que Luis Enrique propôs a Robert Moreno deixar o banco da seleção espanhola para ser seu adjunto numa nova aventura em Inglaterra, com este a recusar "porque tinha a ambição a dirigir Espanha no Europeu, algo a que tinha direito por contrato e por méritos desportivos". A estação televisiva cita fontes próximas de Moreno e acrescenta que a partir desta recusa, começou a desavença. São ainda adiantados mais dois motivos: a decisão de Moreno dar entrevistas e a opção por Kepa na baliza".Quinta-feira, Robert Moreni lamentou a rutura com Luis Enrique."Foi uma surpresa quando me disse: 'Já não conto contigo, mas conto com o resto da equipa técnica’. Estivemos dez dias destroçados. Não sabia quanto iria durar a situação do Luis. Se eu não aceitasse, estaria cá outro", referiu."Antes da reunião a 12 de setembro [quando recebeu a informação de que não ia contar mais] Luis Enrique disse-me que fiz o que tinha de fazer e que se sentia orgulhoso de mim. Depois passou-se tudo aquilo que se passou [a morte da filha de Luis Enrique], e uma semana após a concentração, fui vê-lo e apoiá-lo. Pareceu-me oportuno comentar que, tal como tinha dito antes, me afastaria do cargo caso ele quisesse voltar. E ele disse-me que contava com todos menos comigo. Fiquei em choque. Dei esta informação a conhecer ao staff técnico. Até hoje continuo a perguntar-me o que fiz de errado para que ele não contasse mais comigo. Depois, soube que o Luis Enrique queria regressar à seleção. Eu não sabia, apenas deduzi, em Cádiz, depois das vossas perguntas [da comunicação social]", adiantou.Já Luis Enrique falou de uma reunião em sua casa a 12 de setembro e disse não perdoar uma deslealdade."A única pessoa responsável pelo facto de o Robert Moreno não estar na minha equipa técnica sou eu. Não é ninguém da federação. O desencontro com o Moreno aconteceu a 12 de setembro, foi o único dia em que tive contacto com ele. Telefonou-me, foi a minha casa e disse-me que queria fazer o Campeonato da Europa e que depois, se eu quisesse, poderia voltar a ser meu adjunto. Entendo que tenha ambições, é uma qualidade a valorizar, mas para mim foi desleal, eu não o faria, e não quero ninguém com estas características na minha equipa. A ambição desmedida não é uma virtude, é um grande defeito."