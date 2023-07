Imprensa espanhola diz que Barcelona é "sonho impossível" de João Félix

O futuro de João Félix continua por definir. Nesta altura a única certeza é que o internacional português não vai continuar no Atlético Madrid, mas até não se importava de permanecer em Espanha, segundo dá conta o jornal 'AS'.Apesar de estar atento ao que se passa no PSG - que tem o avançado, de 23 anos, entre os vários alvos possíveis caso Mbappé ou Neymar deixem a capital francesa este verão - João Félix tem o sonho de representar o Barcelona, de acordo com a mesma fonte. Ainda assim, este é um "sonho impossível" por agora, conforme dizem os espanhóis, devido aos problemas financeiros que atormentam os catalães.Contudo, este desejo já esteve perto de se confirmar, já que, como recorda o referido diário, o ex-Benfica esteve perto de reforçar a equipa orientada por Xavi no último mercado de inverno. Pouco antes de ser emprestado pelo Atlético Madrid ao Chelsea, João Félix chegou mesmo a ser negociado entre catalães e colchoneros, mas o negócio não se concretizou e o português acabou por rumar a Inglaterra.