Insólito: equipa vai disputar playoff de subida quando já está condenada a... descer

A fase de decisões em Espanha vai ser palco de uma situação, no mínimo, insólita. O Las Palmas C vai disputar a fase de subida da Tercera RFEF (o quinto escalão do futebol do país vizinho), mesmo sabendo desde já que não só não poderá subir de divisão como será despromovido ao sexto escalão. Aconteça o que acontecer neste playoff, que reunirá as equipas entre o 2.º e 5.º postos do Grupo 12 desse escalão. Confuso? Passamos a explicar.A 'culpa' é essencialmente do Las Palmas B, a segunda equipa do conjunto insular, que foi despromovida da Segunda RFEF para a Tercera. Ora, como duas equipas da mesma instituição não podem atuar na mesma divisão, a equipa C, que ganhou no reduto de jogo o direito de jogar a subida, irá afinal em 2022/23 disputar os campeonatos regionais.Ainda assim, mesmo sabendo esse destino, a terceira equipa do Las Palmas vai mesmo disputar o playoff e, para mais, como anfitriã. E isto pode dar resultado em algo ainda mais insólito. Se o Las Palmas C chegar à final da região autónoma e, posteriormente à decisão com outra região - da qual sairá a equipa promovida -, então a formação com quem os insulares jogarem entrará em campo com a certeza de que subirá, independentemente do resultado final...