Insultou Messi e agora que está na mira do Barcelona justifica-se: «Coisas de miúdos...»

A vida dá muitas voltas e às vezes o que se escreve nas redes sociais 'morde-nos os calcanhares' anos depois. Veja-se o caso de Júnior Firpo. O lateral esquerdo tinha 15 anos quando escreveu no Twitter sobre Messi: "Filho da p..." e "com uma patada partia-te as pernas". Agora, o jogador do Betis nascido na República Dominicana e criado em Málaga é pretendido pelo Barcelona. E os tweets que publicou há 7 anos voltaram para o 'perseguir'...Numa entrevista ao 'Mundo Deportivo' o jogador, de 22 anos, explicou o sucedido. "É uma coisa sem importância, que posso explicar. O melhor amigo da altura era do Barça e também era fanático pelo Messi, que é o melhor, sem discussão. E eu, para o 'picar', dizia-lhe coisas feias sobre o Messi no Twitter. Não passa disso, são coisas de miúdos."E continua: "Também daquela altura deve haver algum tweet sobre a Julia, que então era minha namorada e que hoje é minha mulher, mãe da minha filha. São coisas que se fazem aos 15 anos, quando ninguém te conhece e quando não pensas que isso pode ter repercussões anos depois. Nessa fase nem sequer imaginava que podia ser profissional. Mas se com aqueles tweets alguém se sentiu ofendido, tenho de pedir perdão e desculpar-me, faço-o humildemente, sem problemas."E não vá o diabo tecê-las (leia-se a ida para o Barcelona efetivar-se...) Firpo vai deixando uns elogios a Messi. "É o melhor do Mundo, disso não há dúvida. Digo sempre quando se fala da Bola de Ouro que têm de a dar ao Messi e depois criar um prémio para o resto dos mortais. Este ano deve ganhar outra vez a Bola de Ouro."