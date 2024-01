Inteligência Artificial elege Grimaldo como o melhor jogador espanhol de 2023

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Olocip (@olocip_lab)

A 'Olocip', empresa de Inteligência Artificial aplicada ao futebol, elegeu Grimaldo como o melhor jogador espanhol de 2023, à frente de Rodri, do Manchester City, e Pau Torres, do Aston Villa.Segundo um estudo da mesma fonte, as ações de Grimaldo, que na primeira metade do ano passado representou o Benfica, "geraram ou evitaram mais de 16 (16,4) golos esperados", divididos entre as águias (8,1) e o Bayer Leverkusen (8,3), clube onde joga atualmente.A fechar o top-5 ficaram Sergio Ramos, do Sevilha, e Aleix Garcia, do Girona.Grimaldo, 16,4Rodri, 15,2Pau Torres, 14,2Sergio Ramos, 12,3Aleix Garcia, 11,6