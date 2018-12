Inter Milão suspira por Isco

O Inter Milão é o mais recente interessado em contar com os serviços de Isco. O médio do Real Madrid tem sido pouco utilizado por Solari e não lhe faltam interessados. Depois de Juventus e Bayern Munique, agora é o clube nerazzurri a agitar as águas merengues.Segundo informações do 'Tuttosport', o Inter Milão quer aproveitar o clima quente em torno de Isco para o desviar para Itália. Numa altura em que, após a final da Taça Libertadores, muito se fala da possível chegada de Exequiel Palacios (médio do River Plate) a Madrid, a saída de Isco é vista cada vez mais como uma solução benéfica para ambas as partes: o Real Madrid receberia um encaixe financeiro significativo e o futebolista espanhol teria a oportunidade de ter mais minutos de jogo.O diário 'As' chega mesmo a avançar que o jogador está recetivo a negociações, vendo com bons olhos uma possível mudança de ares.