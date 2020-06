Invasor do Maiorca-Barcelona explica: «Saltei um murro de 2 metros com a ajuda de escadas»

O momento caricato aconteceu aos 52 minutos do Maiorca-Barcelona: mesmo com o jogo a ser disputado à porta fechada, um adepto conseguiu entrar no estádio e invadir o relvado para tirar fotografias com os seus ídolos. No final, o jovem explicou que tinha planeado a invasão de campo para conseguir uma fotografia de Messi.





Maiorca-Barcelona é à porta fechada... mas este adepto invadiu o relvado



Maiorca-Barcelona é à porta fechada... mas este adepto invadiu o relvado

"Sou francês e de todos os lugares. Sempre vivi aqui. Pedi a Messi uma foto. Não quero entrar em detalhes, nem dizer o meu nome. Suponho que haverá uma queixa contra mim. Disse-lhes o meu nome e o do meu pai", referiu o jovem invasor ao "El partidazo de COPE"."Tirei uma fotografia, mas o polícia fez-me apagá-la. Messi é o meu ídolo. Saltei um murro de cerca de 2 metros. Saltei com a ajuda de umas escadas e já estava no campo. Cheguei ao minuto 40. Foi tudo planeado desde que soube que iriam jogar. Quero uma foto com Messi porque ele é o meu ídolo. Foi uma experiência bonita, mas depois eles revistaram o meu telemóvel inteiro", referiu ainda o jovem que agora terá de enfrentar a Justiça.