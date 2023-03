Irmão do ex-sportinguista Gudelj deixa relvado de ambulância após sofrer paragem cardiorrespiratória

Dragisa Gudelj, irmão do ex-Sporting Nemanja Gudelj, colapsou em campo, à passagem dos 10 minutos do jogo entre Córdoba e Racing de Ferrol, da terceira divisão espanhola.O defesa, de 25 anos, teve de receber uma massagem cardíaca, de acordo com o 'El País', e, após cerca de dez minutos onde se temeu o pior, deixou o relvado consciente e de ambulância para se deslocar ao hospital.O encontro, que estava empatado a um golo no momento do incidente, acabou por ser suspenso.