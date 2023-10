Isco e o 'pesadelo' no Real Madrid: «Faltou-me força mental e entrei em colapso»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio espanhol Isco, de 31 anos, concedeu uma entrevista ao 'El Pelotazo'. O jogador do Betis relembrou a longa passagem pelo Real Madrid, clube onde ganhou tudo mas onde também se sentiu diminuído como jogador e como pessoa.

"Alguns treinadores nunca me olharam para mim como opção. E isso obrigou-me a consultar um terapeuta", iniciou de forma impactante.

"Estive muitos anos no Real Madrid e fui feliz. Os primeiros cinco ou seis forma bons, venci muita coisa e joguei com grandes campeões. Mas também passei momentos complicados. Sofri com coisas que um dia terei oportunidade de contar. Alguns treinadores disseram-me que não jogaria mesmo se fizesse bons treinos. Nesses momentos faltou-me força mental e em vez de dar mais, entrei em colapso", explicou.

"Pedi ajuda à minha mulher e à minha família e encontrei um terapeuta. Depois acabei por decidir sair do Real Madrid, porque já não sentia a essencial confiança que precisamos para estar num clube. Não sais do melhor clube do mundo de forma repentina, mas era inevitável", registou.

Agora Isco voltou a sorrir e esta temporada com a camisola do Betis já registou 2 golos e uma assistência em 11 encontros disputados.