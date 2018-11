Isco e Solari estão em pé de guerra no Real Madrid

O Real Madrid qualificou-se para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões com Isco na bancada. O jogador viajou com a equipa para Roma e só instantes da partida soube que nem ao banco ia.A relação de Isco com Solari está longe de ser amigável. O jogador não tem estado entre as primeiras escolhas do técnico que substituiu Julen Lopetegui no comando dos merengues e ao que parece não esconde o seu desagrado.Segundo a Cadena Cope, Isco protagonizou no último fim-de-semana "um episódio em que faltou ao respeito" ao técnico, que agora o castigou da pior forma.Solari explicou a decisão de o deixar fora do jogo como algo "pontual", mas a Cadena Cope avança que não foi bem assim. "A ideia era nem levá-lo a Roma, mas se não o levasse ia centrar nele todas as atenções antes do jogo."