Isco recusou receber braçadeira de capitão do Real Madrid

A noite de quarta-feira foi negra para o Real Madrid, vergado por inusitados 3-0 pelo CSKA, na capital espanhola, e Isco foi um dos jogadores mais criticados. A polémica cresce a olhos vistos com a passividade demosntrada dentro de campo e com a revelação de Marcelo de que recusou receber a braçadeira de capitão."Tentei dar a braçadeira a Isco mas ele disse-me que a tinha de entregar a Carvajal. O motivo não sei", disse o jogador brasileiro.O caso passou-se ao minuto 76' da partida, quando Marcelo foi sustituído por Carvajal.Para os ‘oitavos’ serem uma realidade, o CSKA tinha de pôr em prática a árdua tarefa de vencer no Bernabéu e esperar que o Plzen não triunfasse sobre a Roma. A verdade é que os russos encararam a missão com mestria e bateram o Real Madrid por contundentes 3-0... um resultado histórico, já que é a maior derrota caseira de sempre dos merengues nas provas europeias!O russos, que viram Chalov (37’), Schennikov (43’) e Sigurdsson (73’) fazer o gosto ao pé, conseguiram o mais difícil mas acabaram... por morrer na praia: tudo porque os checos bateram a Roma no outro jogo Embora o Real Madrid já estivesse apurado e Solari tivesse aproveitado para dar ritmo a jogadores menos utilizados, o tribunal do Bernabéu ficou ‘envergonhado’ com o resultado e brindou a equipa com assobios. "É normal os adeptos expressarem-se... o resultado não foi bom", desvalorizou o treinador merengue.