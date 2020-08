Italianos falam em contactos entre o Real Madrid e Cavani

Depois de ter visto fechar-se a via do Benfica por falta de acordo, Edinson Cavani procurar encontrar um novo destino para a sua carreira e esta segunda-feira surge de Itália a informação de que o Real Madrid terá encetado conversações com a equipa de representação do dianteiro ex-Paris SG. Segundo a 'Gazzetta dello Sport', para além dos merengues iniciaram-se também contactos com o Leeds, uma equipa que há algumas semanas já havia tentando a contratação, mas que havia saído de cena após a entrada do Benfica na corrida.





Lembre-se que o avançado uruguaio, de 33 anos, se encontra de momento livre de contrato, depois do seu vínculo com o Paris SG ter chegado ao final. O problema são mesmo as suas exigências salariais, que complicaram, por exemplo, a sua chegada ao Benfica.