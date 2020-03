Iván Campo critica autoridades espanholas: «Não levantaram um dedo»

Iván Campo, antigo defesa do Real Madrid, utilizou uma linguagem pouco simpática para criticar, nas redes sociais, as autoridades espanholas, por pouco ou nada terem feito para prevenir o surto de coronavírus, que até este domingo contagiou 28.572 pessoas, das quais acabaram por morrer 1.720, no país vizinho.





"Até aos ['huevos'] de ouvir tanta falsidade e mentiras contínuas de todos os políticos de Espanha para terem uma medalha, sabendo que uma pandemia global estava a chegar e não levantaram um ['puto'] dedo. E fica pior a cada dia por causa da sua maldita inconsistência e incompetência", escreveu o antigo futebolista, hoje com 46 anos, no twitter, voltando à carga uma hora depois."Também li agora que o Primeiro-ministro amplia o estado de alarme para a crise de coronavírus por mais 15 dias, a partir de hoje. Mas fez uma conferência de imprensa ontem, podia tê-lo comunicado à nação. Em que ['puto'] de Mundo vive você?", dispara Campos, dirigindo-se, naturalmente, ao presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez.