Iván Saponjic já fala à Atléti: «Estou muito feliz por estar aqui»

Iván Saponjic,, realizou, esta segunda-feira, os habituais testes médicos antes de assinar pelo emblema espanhol. Em declarações à comunicação social presente na Clínica da Universidade de Navarra, o avançado sérvio demonstrou estar "muito contente" por pertencer a "um dos maiores clubes do mundo"."Estou muito contente por estar aqui. O Atlético Madrid é uma grande equipa, um dos maiores clubes do mundo. É o clube perfeito para mim. Estou muito feliz por estar aqui", afirmou o avançado de 21 anos, que admitiu ter conversado com Jan Oblak, antigo guardião do Benfica e atual dono da baliza colchonera, antes de aceitar o convite do Atléti. "Conversei um pouco com ele sobre o clube e ele disse-me que é uma equipa fantástica, que está contente, mas que é preciso trabalhar muito e eu estou disposto a isso", disse.Sem pressas para falar com Diego Simeone, técnico dos colchoneros, Saponjic revelou que o principal objetivo é, para já, integrar-se na equipa e, depois, conhecer o treinador, alguém de quem é um admirador confesso. "Ainda não falei [com Simeone]. Agora vou integrar os treinos da equipa. Depois, certamente que iremos falar. Venho para trabalhar com um dos melhores treinadores do mundo e isso é motivador. Estamos a falar de uma equipa de topo", revelou.