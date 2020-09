Já acabou a reunião entre o Barcelona e pai de Messi: braço de ferro continua

Já acabou a reunião entre a direção do Barcelona e o pai de Leo Messi. Segundo o 'Mundo Deportivo', do encontro não saiu qualquer tipo de entendimento, com Josep Maria Bartomeu e seus pares a manterem-se irredutíveis: Leo Messi é do Barcelona e não sai. De acordo com a mesma publicação, o presidente dos catalães fez notar que o argentino é peça chave no projeto de Ronald Koeman e voltou a acenar com uma proposta de renovação por duas temporadas. por outro lado, Bartomeu deixou claro que espera Messi nos treinos dos próximos dias.





Quanto ao pai de Messi, manteve a postura recente e comunicou aos catalães a vontade do seu filho em mudar de ares. Ao que tudo indica, as conversas seguirão nos próximos dias.Nesta reunião, refira-se, Bartomeu esteve acompanhado pelo dirigente Javier Bordas, ao passo que Jorge Messi se fez acompanhar pelo seu filho Rodrigo e pelo advogado Jorge Pecourt. Ao todo as partes estiveram reunidos cerca de uma hora e meia, sem que esse longo encontro tenha resultado em fumo branco.