Já começou a revolução no Barcelona: reunião de emergência decide quem sai além de Setién

Já começou a 'revolução' no Barcelona. Depois de confirmada a demissão de Quique Setién, que não resistiu à humilhação na Liga dos Campeões, o clube catalão está reunido esta segunda-feira de emergência de forma a decidir que outras alterações são necessárias.





Razia no balneário: Barcelona prepara longa lista de dispensas e só há quatro intocáveis



Na reunião de hoje, que teve início às 10 horas, o presidente Josep Maria Bartomeu oficializará a destituição de Setién, devendo também anunciar se pretende ou não convocar eleições antecipadas, colocando o seu lugar à disposição.Ronald Koeman é o nome mais falado para o lugar de treinador, mas García Pimienta pode também ser opção. E se o comando técnico é certo sofrerá alteração, também a equipa deverá levar um abanão.Nesta reunião, considerada das mais importantes do mandato de Bartomeu, cima da mesa estarão também vários dossiês sobre o futuro dos jogadores e até Messi poderá estar pronto para bater com a porta e deixar o clube catalão. imagem de Messi em Lisboa , onde o Barcelona foi 'humilhado' pelo Bayer Munique, continua a dar que falar e há quem não acredite que o craque argentino 'sobreviva' a esta crise catalã e já o veja a deixar o clube ao qual chegou em 2000.Messi tem contrato até 2021 mas uma possível 'rutura' já há muito é falada e parece que cada vez mais ganha forma.Luis Suárez é outro dos nomes que surge agora no mercado. O avançado uruguaio é seguido pelo Inter Miami, com David Beckahm a sonhar levá-lo para a MLS, mas o Ajax sonha em recuperar o ponta-de-lança.Umtiti, Dembélé, Nélson Semedo, Sergi Roberto, Rakitic, Jordi Alba e Arturo Vidal são outros jogadores cujo futuro não deverá passar pelo Barcelona, devendo procurar novos destinos.Griezmann, que não conseguiu impor-se em Barcelona, também deverá tentar negociar a sua saída, com o PSG e um eventual negócio envolvendo Neymar ou Mbappé a ser hipótese. As próximas horas prometem muitas novidades para o lados de Barcelona.