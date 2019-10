Já é conhecida a lesão e o tempo de paragem de João Félix

João Félix vai parar duas semanas devido a um estiramento no ligamento lateral do tornozelo direito, apurou. Uma lesão contraída este sábado, no empate caseiro ( 1-1 ) do Atlético Madrid frente ao Valencia. Desta forma, o internacional português poderá falhar entre quatro a seis encontros dos colchoneros, sendo que depois, em novembro, haverá outra paragem para seleções - decisiva para Portugal no que respeita ao apuramento para o Euro'2020.O avançado saiu na segunda parte, muito queixoso - como se pode ver pelas imagens em cima -, algo que deixou Diego Simeone muito preocupado. "Não falei com ele, mas pensei que não era nada de grave. Mas o doutor disse-me que pode mesmo ser algo grave... Esperemos que em breve possa estar connosco", desejou o técnico argentino pouco depois da partida.A mazela acabou por não revelar-se tão preocupante e Félix estará de regresso em meados de novembro.