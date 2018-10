Já existem interessados em Lopetegui

Apesar do percurso mal sucedido de Julen Lopetegui no Real Madrid ondede 138 dias com um saldo de seis vitórias, dois empates e seis derrotas, já há interessados nos serviços do técnico espanhol de 52 anos.Segundo o diário 'Marca', o Spartak Moscovo, que, está já a realizar contactos para averiguar a disponibilidade de Julen Lopetegui. Também a seleção mexicana tem o antigo técnico do FC Porto na calha para substituir Juan Carlos Osorio.A mesma publicação refere, no entanto, que a vontade de Lopetegui passa por descansar após uma passagem atribulada por Madrid.