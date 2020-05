Já há calendário para as primeiras duas jornadas no regresso da liga espanhola

Já há calendário para as duas primeiras jornadas (28.ª e 29.ª) do regresso da liga espanhola, após a suspensão da competição devido ao coronavírus. Sevilha e Betis são as primeiras equipas a entrar em campo, dia 11 de junho, às 23 horas (horário de Lisboa).





No dia seguinte é a vez de Granada-Getafe e Valencia-Levante, às 20h30 e 23 horas, respetivamente.Dia 13 de junho entram em campo Espanyol-Alávés (14h); Celta Vigo-Villarreal (18h); Leganés-Valladolid (20h30) e Maiorca-Barcelona (23h).A 28.ª jornada termina domingo, 14 de junho, com Athletic-Atlético Madrid (14h); Real Madrid-Eibar (20h30) e Real Sociedad-Osasuna (23h).A 29.ª jornada começa logo no dia seguinte, 15 de junho, com Levante-Sevilha (20h30) e Betis-Granada (23h).Dia 16 junho jogam Getafe-Espanyol (20h30); Villarreal-Maiorca (20h30) e Barcelona-Leganés (23h).Quarta-feira, dia 17, é a vez de Eibar-Athletic (20h30); Valladolid-Celta Vigo (20h30) e Osasuna-Atlético Madrid (23h).A jornada termina na quinta-feira, 17, com o Alavés-Real Sociedad (às 20h30) e Real Madrid-Valencia, às 23h.