Já há data para o regresso da Liga espanhola

Pedro Sánchez, chefe do governo espanhol, anunciou este sábado que o campeonato vai ser retomado a 8 de junho.





"Com o aval do Conselho Superior do Desporto, foi dada luz verde para o regresso da liga profissional a partir de 8 de junho", disse Sánchez na conferência de imprensa diária relativa aos números do coronavírus no país.