James e Bale 'abandonaram' Bernabéu antes do final do jogo com o Betis

Gareth Bale e James Rodríguez, ambos não convocados para o encontro diante do Betis, que terminou, marcaram presença na tribuna VIP do Bernabéu para assistir à partida da equipa... mas acabaram por não ficar até ao apito final.De acordo com a imprensa espanhola, os dois jogadores do Real Madrid abandonaram o recinto cerca de dez minutos antes do árbitro do encontro apitar pela última vez.Relembre-se que o Barcelonacom o Levante, este sábado, sendo que a equipa orientada por Zinedine Zidane dependia apenas do resultado da receção ao Betis, de William Carvalho, para assumir o comando da tabela classificativa... algo que não se verificou.