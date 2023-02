Javier Tebas ataca Premier League: «É um mercado adulterado»

Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, teceu duras críticas aos gastos dos clubes ingleses, apontando o dedo diretamente ao Chelsea."O mercado inglês é adulterado. Podemos vê-lo claramente no mercado de inverno, onde o Chelsea fez quase metade das contratações da Premier League. É um pouco perigoso que os mercados sejam adulterados, inflacionados, como tem acontecido nos anos recentes na Europa, porque isso pode comprometer a sustentabilidade do futebol europeu. Estou feliz porque os nossos clubes são economicamente sustentáveis e isso significa que temos um futuro por muitos anos", atirou Javier Tebas, em declarações reproduzidas pelo 'The Guardian'.No mercado de inverno, os clubes da Premier League investiram quase três vezes mais do que as outras cinco ligas mais gastadoras... juntas! Italianos, franceses, espanhóis, alemães e portugueses registaram um total de 285 M€ em janeiro, valor inferior ao investido pelo Chelsea (329,5) no mesmo mês. Dados que pode consultar neste artigo