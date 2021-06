Javier Tebas: «Barcelona tem de baixar a massa salarial e não vamos mudar as regras por Messi»

Javier Tebas, presidente de La Liga, traçou um panorama complicado para o futebol espanhol num futuro próximo, devido aos efeitos da pandemia nos clubes e o crescimento galopante registado na dívida dos clubes, na Apresentação do Relatório Económico da La Liga.





"Tivemos 700 milhões de euros de prejuízos, metade dos quais são responsabilidade do Barcelona. Houve outros grandes clubes que fizeram esforços maiores para o evitar. O Real Madrid fez um esforço tremendo para que as suas perdas sejam muito abaixo das do Barcelona, que leva a taça do prejuízo", frisou esta segunda-feira o líder do futebol espanhol, que apontou:"Com a massa salarial que tem hoje o Barcelona, já muito acima do que devia ser, tem de reduzir e fazer um esforço importante para que possam conseguir incorporar Messi ou terão de cortar noutro lado qualquer", referiu. "O Barcelona depende dos recursos que consegue gerar e tem de reestruturar a sua dívida. Se o fizer, deixa de estar em situação grave. Sempre levaram ao limite a sua massa salarial", revelou, deixando o aviso:"Não fazemos mostrar-nos flexíveis nem sequer mudar as regras. O Barcelona tem de reduzir a sua massa salarial e é nisso que devem trabalhar. Não vamos mudar nenhuma regra pelo Messi", prometeu Javier Tebas, que elogiou os rivais de Madrid."O Real Madrid esteve muito bem na sua gestão durante a pandemia. Dos grandes clubes da Europa, foi o que teve melhores resultados", explicou.