Javier Tebas: «Com a suspensão do Euro vamos terminar as competições perfeitamente»

Javier Tebas, presidente da liga de futebol espanhola, está confiante que, com o adiamento do Campeonato da Europa, vai ser possível dar uma conclusão a todas as competições em Espanha.





"Cremos que, pela experiência do que se está a passar, com a suspensão do Europeu, vamos terminar as competições perfeitamente", garantiu, em entrevista ao ‘As’.Já em declarações à Marca, o líder da 'La Liga' apontou mesmo uma data para o regresso do futebol europeu."Em meados de maio, vamos retomar todas as competições europeias. Ou até antes", previu.Em Espanha, à semelhança de Portugal, a discussão tem-se focado no que sucederia ao campeonato, caso não fosse possível voltar a competir nos próximos meses por causa da pandemia Covid-19. O cenário de entregar o título ao Barcelona, atual líder da ‘La Liga’, não é alvo de reflexão nesta altura por parte de Javier Tebas."Fala-se muito sobre que cenário adotar se não se puder competir, mas não posso especular sobre temas que agora não são necessários discutir. Que necessidade há, neste momento, de discutir quem deve ganhar a liga e quem deve descer ou subir? Agora temos de dedicar todo o tempo a encontrar forma de terminar a competição", explicou.