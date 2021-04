Javier Tebas 'desmonta' a questão das audiências televisivas

Javier Tebas, presidente de La Liga, recorre aos números para contrariar Florentino Pérez, líder da Superliga, o qual vem defendendo que o público só se interessa pelos jogos entre as grandes equipas e tem perdido o interesse pelo futebol.





"Quanto às audiências televisivas, em Espanha é mais apetecível um jogo entre o Villarreal e o Sevilha do que um entre o Manchester United e o Manchester City. E não sou eu que o digo, são os números. Dou um exemplo. Recentemente, o encontro entre o Valladolid e o Barcelona só teve menos 100 mil telespectadores do que o desafio da Champions entre o Liverpool e o Real Madrid. Eles dizem tantas patetices que as pessoas acabam por acreditar nelas", atira o dirigente.