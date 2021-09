Javier Tebas: «Florentino Pérez tem o Barcelona sequestrado»

Javier Tebas considerou, numa entrevista ao jornal catalão 'Sport', que o presidente do Real Madrid exerce grande influência sobre os rivais de Barcelona.





"Com o Bartomeu tivemos uma relação boa e má", contou o presidente da LaLiga. "Nas assembleias dos últimos anos votava sempre contra, juntamente com o Real Madrid. Tenho a sensação que que no Barça há um sequestro psicológico por parte do Florentino [Pérez], como um complexo de inferioridade."Tebas falou também da saída de Messi e lamentou que o craque argentino tivesse deixado o campeonato espanhiol. "Sei de fonte segura que a sua saída não foi por motivos económicos. A saída de Messi foi talvez a mais dolorosa porque pessoalmente considero-o o melhor da história. Não merecia sair assim, tanto do Barça como da Liga", acrescentou.