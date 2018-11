Javier Tebas: «Não tenho dúvidas de que Sergio Ramos não está implicado no doping»

O momento em que a UEFA chamou Sergio Ramos ao antidoping em Cardiff O momento em que a UEFA chamou Sergio Ramos ao antidoping em Cardiff

Javier Tebas mostrou-se este sábado surpreendido com aem 2017, na final da Liga dos Campeões. O presidente da Liga espanhola não acredita que o capitão do Real Madrid tenha estado envolvido em doping."Sim, surpreende-me, mas é preciso ver o que se passou. Pelo que pude ver, muitas vezes há casos em que um jogador toma algo devido a um tratamento e assim não pode ser positivo. É o que acho que aconteceu", começou por dizer."Não tenho a menor dúvida de que o Real Madrid e o Sergio Ramos nunca estiveram implicados em temas de dopagem. Conheço muito bem a opinião de Florentino Pérez sobre este tema e é um homem muito obcecado com a ideia de que não deve haver dopagem no desporto e no futebol. Não tenho dúvidas de que as coisas ali estão esclarecidas", disse.