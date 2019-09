Javier Tebas: «Ninguém nos pagou menos por não estar Cristiano Ronaldo»

Cristiano Ronaldo trocou a La Liga pela Serie A no ano passado, mas Javier Tebas, líder do campeonato espanhol, garante que a saída do português não fez mossa à competição





"Pensava que nos fosse afetar mais, mas não foi o caso. Fechámos alguns acordos audiovisuais e ninguém nos disse que pagava menos por não estar Cristiano Ronaldo. Mas valorizo a competição e claro que preferia um campeonato com Cristiano Ronaldo, isso é óbvio", disse, à margem de uma conferência na Soccerex Europe, tendo abordado também a entrada de João Félix no campeonato espanhol.