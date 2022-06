Javier Tebas responde ao presidente do PSG: «Toma-nos por tontos»

Lo de Al-Khelaifi es otro nivel. Nos toma a todos por tontos (ni él se cree sus mentiras) y se presenta en @marca a dar lecciones con soberbia y arrogancia de "nuevo rico". Las normas no existen para el @PSG_inside. Seguiremos luchando por un fútbol sostenible y sin trampas. https://t.co/EKnlqLKju1 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) June 22, 2022

Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, recorreu às redes sociais para responder a Nasser al Khelaifi, o presidente do PSG que numa entrevista ao jornal 'Marca' criticou o facto de o organismo espanhol ter feito uma queixa na UEFA a propósito do alegado incumprimento do fair-play financeiro por parte do PSG e do Manchester City."O Al-Khelaifi é de outro nível. Toma-nos a todos por tontos (nem ele acredita nas suas mentiras) e apresenta-se na 'Marca' a dar lições com soberba e arrogância de 'novo rico'. As normas não existem para o PSG. Vamos continuar a lutar por um futebol sustentável e sem vigarices", atirou Tebas no Twitter.Al Khelaifi defendeu a legalidade das ações do seu clube, nomeadamente no que diz respeito aos valores envolvidos na renovação de Mbappé. "Fazemos o que sabemos que podemos. Não faz parte do nosso estilo falar de outras ligas, clubes ou federações. Não damos lições nem vamos permitir que ninguém nos dê. Vamos continuar a construir o nosso projeto", atirou o líder do clube parisiense, que ainda acrescentou: "Quem é Tebas? Não conheço essa pessoa. Para mim é indiferente o que ele diz, na realidade fala-se disso [incumprimento do fair-play financeiro] há anos."