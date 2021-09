Javier Tebas sobre PSG e Real Madrid: «Um aldraba e outro não»

Javier Tebas, presidente da LaLiga, acredita que o Real Madrid foi o melhor clube da Europa a gerir as suas contas durante a crise financeira gerada pela pandemia de covid-19. Na apresentação de uma parceria entre a LaLiga e uma cadeia de fast-food, o presidente da liga espanhola aproveitou ainda para voltar a criticar as políticas financeiras postas em prática pelo PSG.





"O Real Madrid foi o melhor clube da Europa, e com bastante diferença, no momento de gerir o tema da pandemia a nível económico. Teve sempre muito rigor nos seus gastos salariais e na estratégia de empréstimo e venda de jogadores. E, ao não fazer qualquer aquisição, a sua situação é melhor e permite-lhe manejar e ter acesso a financiamento", afirmou Tebas.Além disso, o mandatário da liga espanhola afirmou que os merengues não têm qualquer problema financeiro e aproveitou para criticar, novamente, o PSG: "O PSG aldraba e o Real Madrid não. Eles têm um gasto salarial de cerca de 600 milhões de euros e os direitos audiovisuais da França caíram 40%, é impossível que consigam pagar tudo", garantiu.Tebas foi ainda confrontado com a saída dos principais craques da liga espanhola nos últimos anos e o futuro da liga e preferiu apontar sucessores aos grandes nomes: "Preocupa-me o mesmo que o Messi ou o Neymar não estarem a jogar aqui, ou o Mourinho e o Guardiola a treinar. Gostaríamos de ter os melhores, mas isso é impossível porque há muito boas ligas no mundo. Além disso há Ansu Fati e Vinicius jr. Vamos ficar bem".