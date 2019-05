Jeison Murillo na Taça do Rei: campeão e vicecampeão na mesma época

Ainda antes do apito inicial da final da Taça do Rei, já o colombiano Jeison Murillo sabia que poderia adicionar aquela prova ao seu currículo. Aliás, mal Barcelona e Valencia se apuraram para a decisão, em fevereiro, já o podia fazer. Na verdade, na noite de Sevilha, o defesa colombiano ganhou e perdeu ao mesmo tempo, pois foi campeão e... vicecampeão. Confuso? Passamos a explicar.





Tudo porque Murillo atuou esta temporada nas duas equipas finalistas, primeiro no Valencia e depois no Barcelona, tendo em cada uma delas jogado pelo menos uma partida na Taça do Rei. Por isso, ao ver os seus colegas entrar em campo - o colombiano não podia jogar por estar emprestado pelos che ao Barça -, Murillo já sabia que iria mesmo acabar aquela noite com um motivo para sorrir. Ainda assim, e sendo atualmente jogador dos catalães, o colombiano terá certamente ficado a torcer pela conquista dos seus colegas, algo que acabou por não acontecer.De assinalar ainda que Murillo acabou a sua temporada 2018/19 com dois títulos, já que a esta Taça do Rei também juntou a Liga espanhola, neste caso conquistada pelo Barcelona.