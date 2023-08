Jenni Hermoso e Sindicato quebram silêncio e pedem 'medidas exemplares' contra Rubiales

“Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto.” @Jennihermoso



Leer comunicado completo:https://t.co/MNY4yqLH7g#futpro #futfem pic.twitter.com/92SspR4FOt — FUTPRO (@futpro_es) August 23, 2023

Jenni Hermoso, a jogador espanhola que foi beijada na boca por Luís Rubiales , presidente daquela federação de futebol, durante os festejos da conquista do Mundial feminino, quebrou esta quarta-feira o silêncio num comunicado divulgado pela FUTPRO, onde assegurou que a agência que a representa está a fazer todos os possíveis para "defender os seus interesses"."O meu sindicato FUTPRO, em conjunto com a minha agência TMJ, estão a fazer os possíveis para defenderem os meus interesses e para serem os interlocutores neste assunto", referiu Hermoso, antes de 'passar a palavra' à FUTPRO."Pedimos à Real Federação Espanhola de Futebol que implemente os protocolos necessários, que zele pelos direitos das nossas jogadores e adote medidas exemplares. É essencial que a nossa seleção seja representada por figuras que representem os seus valores de igualdade e respeito em todos os âmbitos. É necessário avançar na luta pela igualdade, uma luta que as nossas jogadores lideraram com determinação, levando-nos à posição em que nos encontramos hoje", pode ler-se no comunicado, que termina frisando que atos assim não passarão impunes."Chamamos também a atenção ao Conselho Superior do Desporto para que, dentro das suas competências, apoie e promova ativamente a prevenção e intervenção em casos de abuso sexual, machismo e sexismo. No sindicato estamos a trabalhar para que atos como aqueles que vimos nunca passem impunes, para que sejam sancionados e para que se adotem medidas pertinentes que protejam as futebolistas de ações que consideramos inaceitáveis", lê-se ainda na mensagem.