Jenni Hermoso regressa à seleção espanhola

Jenni Hermoso foi convocada pela nova selecionadora de Espanha, Montse Tomé, para os jogos da Liga das Nações, que a equipa campeã do Mundo vai disputar nos dias 27 e 31 deste mês, diante da Itália e da Suíça, respetivamente.A jogadora ainda não tinha vestido a camisola da seleção desde o caso Rubiales, que culminou com a demissão do presidente da federação espanhola depois de beijar a avançada na boca na cerimónia da entrega de prémios do Mundial, na Austrália.Guarda-redes: Misa Rodríguez, Cata Coll e Enith Salón.Defesas: Ona Batlle, Oihane, Irene Paredes, Ivana Andrés, Laia Aleixandri, María Méndez e Olga Carmona.Médios: Tere Abelleira, Jenni Hermoso, Maite Oroz, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas e Anna Torrodà.Avançadas: Salma Paralluelo, Mariona, Inma Gabarro, Amaiur, Athenea, Esther e Lucía García.