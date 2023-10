Jenni Hermoso volta a falar publicamente: «Acabou!»

Jenni Hermoso voltou a falar em público depois do caso Rubiales, que abalou a federação espanhola depois do Mundial feminino. A jogadora, campeã do Mundo na Austrália, esteve num evento no México e, embora não tenha feito referência de forma direta a toda a polémica gerada em torno do beijo do ex-presidente da federação, deixou algumas mensagens implícitas e acabou por ser ovacionada."Não fomos campeãs para alcançar um troféu que fica nas vitrinas, para receber uma compensação e aparecer em primeiras páginas que ficam depois esquecidas com o tempo. Fomos campeãs do Mundo porque era a única forma que nos restava para sermos ouvidas, respeitadas e valorizadas. A minha seleção mudou a forma como muitas pessoas viam o futebol feminino. Estou certa que milhões de raparigas em todo o mundo se identificaram com este grupo de jogadoras valentes, comprometidas e honradas, que em cada passo que deram pensaram sempre no futuro de todas elas", explicou a avançada, de 33 anos."Aconteceram muitas coisas desde então, quiçá sacrificámos muitas alegrias, alguma celebração e, sem o merecer, sofremos além da conta num momento histórico para nós. Tenho a certeza que temos uma responsabilidade enorme para com as novas gerações. A todas essas pessoas que não têm modo de se fazer ouvir quero dizer-lhes que esta luta é de todos. Ganhámos no campo e fora dele para assegurarmos um desporto e uma sociedade inclusivos, que nos protejam a todos. E a todo o Mundo quero dizer: acabou! Sou Jenni Hermoso, sou jogadora de futebol e sou essa menina que conseguiu ser campeã do Mundo", concluiu.Recorde-se que na cerimónia da entrega de medalhas do Mundial, na Austrália, Luis Rubiales, então presidente da federação espanhola de futebol, beijou Jenni Hermoso na boca, o que gerou enorme polémica. Rubiales acabou por ser suspenso pela FIFA, perdeu os cargos que tinha na UEFA e deixou a federação.