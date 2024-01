Jesé continua à procura de clube: «Quem me der oportunidade não se vai arrepender»

Jesé Rodríguez, antigo jogador do Sporting que está sem clube desde o início do ano, quando deixou o Coritiba, concedeu uma entrevista à 'Marca' onde garantiu que quem o contratar "não se vai arrepender"."[Garanto] 100% de profissionalismo diário. Tenho experiência em diferentes equipas e diferentes países, [adapto-me a] diferentes sistemas com treinadores com ideias muito diferentes e, acima de tudo, sou bom companheiro e quero ganhar. Sou um vencedor, o que gosto mesmo é de ganhar. Quem me der oportunidade não se vai arrepender", começou por referir.Questionado acerca do otimismo que mostrou em 2014, quando assegurou que seria capaz de lutar pela Bola de Ouro no futuro, Jesé revelou que sempre confiou muito em si. "Disse essa frase porque estava no meu melhor momento. Estava a marcar golos, a jogar ao lado dos melhores e no melhor clube do mundo. Disse essa frase porque confiava em mim. Sempre confiei muito em mim. Não sei se conseguiria ter conquistado ou não [a Bola de Ouro], mas conseguiria ter estado entre os candidatos. É o que acho, é essa a minha opinião. Cada um tem a sua. Eu dizia e volto a dizê-lo: se continuasse naquele momento de forma, estaria entre os candidatos", rematou.Recorde-se que Jesé Rodríguez, de 30 anos, passou pelo Sporting entre setembro de 2019 e abril de 2020. Ao serviço dos leões, apontou um golo em 17 jogos.