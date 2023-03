Jesé recorda passagem por Espanha e admite: «Certamente errei em alguma coisa...»

Jesé Rodríguez representa atualmente os italianos da Sampdoria, mas, no programa 'El Larguero' da 'Cadena SER', não escondeu, que "gostaria de regressar a Espanha", onde representou Real Madrid, Betis e Las Palmas.O avançado, que representou o Sporting em 2019/20, recordou ainda as épocas em que atuou no campeonato espanhol. "Certamente errei em alguma coisa, mas o importante é aprender e aplicar isso na vida pessoa e profissional para melhorar. É disso que se trata", referiu, fazendo ainda uma comparação entre o futebol praticado em Espanha e em Itália."[O futebol italiano] é mais defensivo que em Espanha. Marcam muito ao homem. Nestes últimos jogos tenho sentido muita marcação em campo, se te mexes tens sempre alguém contigo. É verdade que se te tirar a bola, pode criar perigo, mas também tens mais espaço para atacar. É um campeonato muito competitivo", reconheceu.Questionado sobre se acredita que Mbappé vai rumar ao Real Madrid no futuro, Jesé mostrou dúvidas. "Não sei, sendo Florentino [Pérez] o presidente, talvez já não. Ele não gostou do que aconteceu da última vez, mas nunca se sabe. Se eu o contrataria? Se olhasse para ele como dono de um clube, depende das opções que haveria no mercado, mas tinha de ver outras coisas. Olhando só ao talento, sem hesitar, de olhos fechados", apontou.