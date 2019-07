Jiangsu Suning ofereceu apenas 22 milhões de euros ao Real Madrid por Bale

Bale 'renasce das cinzas', marca e não festeja: galês iniciou a reviravolta do Real Madrid Bale 'renasce das cinzas', marca e não festeja: galês iniciou a reviravolta do Real Madrid

A carregar o vídeo ...

Gareth Bale está mais longe da China, segundo escreve esta quarta-feira o diário 'As'. O galês era pretendido por Beijing Guoan e Jiangsu Suning, e foi este último que fez uma proposta melhor ao Real Madrid mas, em todo o caso, bem longe das pretensões dos merengues.Efetivamente, o Jiangsu Suning ofereceu mais dinheiro a Bale do que ao Real Madrid. O jogador tinha à sua espera um contrato de dois anos no valor de 34 milhões de euros, 17 milhões por temporada. Já a proposta de compra do passe do jogador que chegou aos merengues não ultrapassada os 22 milhões de euros.Recorde-se que Bale marcou na partida da equipa espanhola com o Arsenal, já depois de Zidane ter confirmado que o melhor para todas as partes era a saída do jogador o mais rapidamente possível.