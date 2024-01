Joan Laporta e a polémica arbitragem no Real Madrid-Almería: «Assim é difícil atingirmos os objetivos»

A polémica arbitragem do Real Madrid-Almeria (3-2) continua a dar que falar e agora foi Joan Laporta a colocar o dedo na ferida. Numa entrevista ao Mundo Deportivo, o presidente do Barcelona mostrou-se indignado com o sucedido no Santiago Bernabéu e fez questão de sublinhar que este não foi um caso virgem."Se isto continuar assim, será muito difícil atingirmos os nossos objetivos. Não se pode continuar a adulterar a competição com decisões como as de domingo. Porque não é só este domingo. Temos estado a analisar a questão e os nossos adversários já ganharam uma série de pontos beneficiando de decisões da arbitragem. No entanto, também tenho de dizer que estamos habituados a isto, pois sempre lutámos contra estes elementos e sabemos bem quais são. A questão é que desta vez foi demasiado óbvio e isso levou-nos a apresentar uma queixa formal à Federação", afirmou o líder da formação blaugrana, acrescentando."Estou preocupado com o moral dos nossos jogadores, porque no final do encontro no Benito Villamarín [vitória por 4-2 frente ao Betis], onde fizemos um bom jogo, vi os jogadores preocupados com o que aconteceu no Bernabéu."Recorde-se que o Real Madrid venceu o Almeria pela margem mínima (3-2), tendo apontado o golo decisivo nos descontos. Na 2.ª parte, numa altura em que a turma visitante vencia por 2-0, o árbitro dirigiu-se por três vezes ao monitor do VAR, para analisar três situações polémicas, e acabou por decidir todas a favor dos merengues.