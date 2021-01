João Carvalho coloca Almería de José Gomes nos 'quartos' da Taça do Rei

O Almería protagonizou a maior surpresa dos oitavos-de-final da Taça do Rei, ao afastar o primodivisionário Osasuna no desempate por penáltis.





Depois do nulo no final dos 90 minutos e também no prolongamento, as equipas seguiram para a lotaria dos onze metro, onde acabaram por ser os comandados de José Gomes os mais certeiros. Falharam apenas uma cobrança e marcaram cinco, a última delas, a decisiva, da autoria do médio português João Carvalho.Além de Carvalho - que entrou aos 105' -, atuaram ainda nesta partida Samú Costa (entrou aos 87') e Ivanildo Fernandes (entrou aos 105').