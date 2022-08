João Costa reforça baliza do Real Murcia

João Costa vai prosseguir a carreira no futebol espanhol, depois de ter chegado a acordo para reforçar o Real Murcia, do terceiro escalão daquele país.O guardião, de 26 anos, estava livre desde que terminou contrato com o Granada e viu no Real Murcia o projeto ideal para dar o passo seguinte.Formado no FC Porto, João Costa continuará a tentar a sua sorte no país vizinho.