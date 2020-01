João Félix afastado dos relvados durante um mês

Já é conhecido o tempo de paragem de João Félix. O avançado português está a contas com uma lesão muscular na perna direita, contraída no jogo com o Leganés e, de acordo com a Cadena Cope, vai ficar de fora das escolhas de Diego Simeone pelo menos um mês.





A rádio espanhola avança que João Félix vai falhar o confronto dos colchoneros com o Liverpool, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, que está marcado para 18 de fevereiro.É já a segunda vez esta época que João Félix é forçado a ficar de fora durante várias semanas, depois de ter ficado um mês afastado da competição entre Outubro e Novembro do ano passado. Na altura devido a um estiramento no ligamento lateral do tornozelo direito.